Клопп описал 2019 год для «Ливерпуля» одним словом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от 2019 года в исполнении его команды.

«Я не из тех, кто оглядывается назад. Но как я могу проигнорировать то, что мы все пережили в этом году? У меня есть лишь одно слово — «вау»! Я так горжусь многими вещами! Пока я жив, то никогда не забуду ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли Кубок чемпионов домой. Я помню, как однажды заявил, что город «взорвётся», когда мы выиграем трофей. Но, думаю, я немного это недооценил. Эти сцены… Даже сейчас я не могу думать о них без мурашек», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В 2019 году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, заняв второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). В настоящее время клуб лидирует в чемпионате, одержав 16 побед в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками.