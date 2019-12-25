Клопп описал 2019 год для «Ливерпуля» одним словом

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от 2019 года в исполнении его команды.
Клопп описал 2019 год для «Ливерпуля» одним словом
  • © James Wilson via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я не из тех, кто оглядывается назад. Но как я могу проигнорировать то, что мы все пережили в этом году? У меня есть лишь одно слово — «вау»! Я так горжусь многими вещами! Пока я жив, то никогда не забуду ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли Кубок чемпионов домой. Я помню, как однажды заявил, что город «взорвётся», когда мы выиграем трофей. Но, думаю, я немного это недооценил. Эти сцены… Даже сейчас я не могу думать о них без мурашек», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В 2019 году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, заняв второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). В настоящее время клуб лидирует в чемпионате, одержав 16 побед в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить