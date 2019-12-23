ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками

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Представители Международной футбольной федерации (ФИФА) преграждали путь игрокам и тренерскому составу «Ливерпуля», которые намеревались отпраздновать победу на клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками
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После победы над бразильским «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира игроки и тренеры «Ливерпуля» хотели подойти к сектору болельщиков своей команды, но представители ФИФА оттеснили их, объяснив это целями безопасности. Как сообщает Daily Mail, представители красных были возмущены подобным решением.

«Ливерпуль» впервые в истории одержал победу на клубном чемпионате мира.

Ранее Гвардиола выразил мнение, что «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.

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