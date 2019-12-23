ФИФА не позволила «Ливерпулю» отпраздновать победу на клубном ЧМ с болельщиками
- @lfc
После победы над бразильским «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира игроки и тренеры «Ливерпуля» хотели подойти к сектору болельщиков своей команды, но представители ФИФА оттеснили их, объяснив это целями безопасности. Как сообщает Daily Mail, представители красных были возмущены подобным решением.
«Ливерпуль» впервые в истории одержал победу на клубном чемпионате мира.
Ранее Гвардиола выразил мнение, что «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.