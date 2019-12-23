Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил мнение, что его команда уже проиграла «Ливерпулю» борьбу за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ
  • AFP
  • © OLI SCARFF

«Когда у соперника 16 побед из 17, то нереально думать, что мы сможем догнать их. Мы просто должны побеждать матч за матчем и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Если команда проигрывает один матч из последних 53—54, то нельзя рассчитывать, что она проиграет ещё четыре — пять раз за 10—11 матчей. «Ливерпуль» невероятно силён», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В настоящее время «Манчестер Сити» находится на третьей строчке в АПЛ, уступая «Ливерпулю» 11 очков и сыграв на матч больше.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал лучшим клубом мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить