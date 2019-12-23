Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил мнение, что его команда уже проиграла «Ливерпулю» борьбу за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Когда у соперника 16 побед из 17, то нереально думать, что мы сможем догнать их. Мы просто должны побеждать матч за матчем и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Если команда проигрывает один матч из последних 53—54, то нельзя рассчитывать, что она проиграет ещё четыре — пять раз за 10—11 матчей. «Ливерпуль» невероятно силён», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В настоящее время «Манчестер Сити» находится на третьей строчке в АПЛ, уступая «Ливерпулю» 11 очков и сыграв на матч больше.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стал лучшим клубом мира.