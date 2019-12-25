Футболист «Челси» Виллиан назвал расизм позором

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Экс-футболист махачкалинского «Анжи» Виллиан, в настоящее время выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Челси», прокомментировал ситуацию вокруг расистских оскорблений, которым подвергся его партнёр по команда Антонио Рюдигер.
Футболист «Челси» Виллиан назвал расизм позором
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-ima/www.imago-images.de
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«Это позор. Мне обидно, я не знаю, как люди могут думать подобным образом. Считаю, мы должны вместе найти способ остановить это. Ведь это позор для нас всех. На поле нельзя много размышлять об этом, иначе ты не сконцентрируешься на игре. Мы делаем то, что можем: наш капитан говорит рефери, что было проявление расизма, а арбитр уже решает, что делать дальше», — приводит слова Skysports Виллиана.

Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям во время выездного матча с «Тоттенхэмом».

Ранее АПЛ выступила с заявлением по поводу проявлений расизма на матче «Тоттенхэм» — «Челси».

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