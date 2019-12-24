АПЛ выступила с заявлением по поводу проявлений расизма на матче «Тоттенхэм» — «Челси»

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Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с официальным заявлением относительно расистских оскорблений со стороны болельщиков во время матча 18-го тура между лондонскими клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси».
АПЛ выступила с заявлением по поводу проявлений расизма на матче «Тоттенхэм» — «Челси»
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Премьер-лига и наши клубы не будут терпеть дискриминацию в любой из её форм. Если люди, оскорблявшие Антонио Рюдигера или Сон Хын Мина на расовой почве, будут уличены, они получат наказание. Мы поддержим «Тоттенхэм» и «Челси» в их попытке найти нарушителей и призываем власти и клубы принять необходимые меры», — говорится в заявлении.

Во время матча, прошедшего 22 декабря на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершившегося со счётом 2:0 в пользу «Челси», болельщики с трибун выкрикивали расистские оскорбления в адрес Антонио Рюдигера и Сона Хын Мина. В одном из эпизодов матча игроки в борьбе столкнулись, что привело к удалению с поля южнокорейского хавбека «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что полиция арестовала фаната «Челси» за расизм в адрес футболиста «Тоттенхэма».

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