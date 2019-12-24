Полиция арестовала фаната «Челси» за расизм в адрес футболиста «Тоттенхэма»

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Полиция Лондона задержала болельщика «Челси», позволившего себе выкрикивать с трибуны оскорбления на расовой почве в адрес футболиста «Тоттенхэм Хотспур» во время матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Полиция арестовала фаната «Челси» за расизм в адрес футболиста «Тоттенхэма»
  • © Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, речь идёт о фанате, выкрикивавшем оскорбления в адрес хавбека «шпор» Сон Хын Мина.

В «Челси», в свою очередь, заявили, что клуб намерен принять самые строгие меры в отношении фаната, на расовой почве оскорблявшего игрока команды соперника.

Во время матча также были зафиксированы случаи расовых оскорблений в адрес футболиста «Челси» Антонио Рюдигера, расследованием которых занимается и полиция, и «Тоттенхэм», также пообещавший строго наказать виновных фанатов.

Встреча, прошедшая 22 декабря на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси».

Ранее сообщалось, что Гари Невилл высказался о расистском скандале на матче между «Тоттенхэмом» и «Челси».

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