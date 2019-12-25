Боец Минаков: если мне не дадут визу в США, то это конец карьеры

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков признался, что до сих пор не получил визу в США. Отказ может означать для него завершение профессиональной карьеры.
Боец Минаков: если мне не дадут визу в США, то это конец карьеры
  • © MMA Fighting

«Визы у меня пока нет. Я могу выступить только на турнире Bellator в Дублине, который будет в феврале. Но пока разговоров на этот счёт не было. Вообще очевидно, что если мне не дадут визу, то это конец карьеры. Потому что ожидать турниров Bellator в Европе — это гиблое дело. Они там редко проходят, а все титульные бои бывают только в США. По контракту с Bellator мне осталось три или четыре боя, не помню. А российские промоушены меня не интересуют, я уже не в том возрасте», — цитирует Минакова «Спорт-экспресс».

34-летний россиянин является экс-чемпионом Bellator в тяжёлом весе. На профессиональном уровне он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

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