Букмекеры: Россия победит в стартовом матче МЧМ с разницей более двух шайб

Букмекеры считают, что молодёжная сборная России по хоккею одержит победу над сверстниками из Чехии с разницей в две или более шайбы.

«Сборная России имеет три атакующих звена, а четвёртая тройка будет сдерживать лидеров команды соперника. С вратарями у нас в порядке, это одна из самых сильных наших команд за последние МЧМ. Я бы рискнул предположить, что Россия победит с разницей минимум в две шайбы», — гласит сайт «Рейтинг букмекеров».

Матч между сборными России и Чехии на молодёжном чемпионате мира состоится 26 декабря в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что обсуждают за день до старта молодёжного ЧМ по хоккею.