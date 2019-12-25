Букмекеры: Россия победит в стартовом матче МЧМ с разницей более двух шайб

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Букмекеры считают, что молодёжная сборная России по хоккею одержит победу над сверстниками из Чехии с разницей в две или более шайбы.
Букмекеры: Россия победит в стартовом матче МЧМ с разницей более двух шайб
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«Сборная России имеет три атакующих звена, а четвёртая тройка будет сдерживать лидеров команды соперника. С вратарями у нас в порядке, это одна из самых сильных наших команд за последние МЧМ. Я бы рискнул предположить, что Россия победит с разницей минимум в две шайбы», — гласит сайт «Рейтинг букмекеров».

Матч между сборными России и Чехии на молодёжном чемпионате мира состоится 26 декабря в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что обсуждают за день до старта молодёжного ЧМ по хоккею.

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