Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
- РИА Новости
Первой на лёд выйдет бронзовая медалистка финала Гран-при, Александра Трусова. Закрывать произвольную программу у женщин будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Остальной порядок участниц выглядит следующим образом:
Серафима Саханович;
Анна Щербакова;
Елизавета Туктамышева;
Анастасия Гулякова;
Алёна Косторная;
Валерия Шульская;
Мария Талалайкина;
Софья Самодурова;
Анастасия Губанова;
Елизавета Нугуманова;
Анастасия Грачёва;
Ксения Синицына;
Ксения Цибинова;
Анна Фролова;
Станислава Константинова.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря.
Ранее сообщалось, что Синицына и Кацалапов третьими покажут ритм-танец на ЧР.