Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию

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Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
  • РИА Новости

Первой на лёд выйдет бронзовая медалистка финала Гран-при, Александра Трусова. Закрывать произвольную программу у женщин будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Остальной порядок участниц выглядит следующим образом:

Серафима Саханович;

Анна Щербакова;

Елизавета Туктамышева;

Анастасия Гулякова;

Алёна Косторная;

Валерия Шульская;

Мария Талалайкина;

Софья Самодурова;

Анастасия Губанова;

Елизавета Нугуманова;

Анастасия Грачёва;

Ксения Синицына;

Ксения Цибинова;

Анна Фролова;

Станислава Константинова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря.

Ранее сообщалось, что Синицына и Кацалапов третьими покажут ритм-танец на ЧР.

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