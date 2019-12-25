Синицина и Кацалапов третьими покажут ритм-танец на ЧР
- РИА Новости
Танцевальные пары выйдут на лёд в следующем порядке:
Ксения Конкина / Павел Дрозд;
Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко;
Виктория Синицина / Никита Кацалапов;
Софья Шевченко / Игорь Ерёменко;
Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин;
Софья Евдокимова / Егор Базин;
Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро;
Елизавета Пасечник / Егор Колосовский;
Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов;
Мария Игнатьева / Михаил Брагин;
Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин;
Аннабель Морозова / Андрей Багин;
Александра Степанова / Иван Букин;
Екатерина Миронова / Евгений Устенко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.
Ранее сообщалось, что Алиев выступит последним в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.