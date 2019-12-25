Синицина и Кацалапов третьими покажут ритм-танец на ЧР

Стал известен порядок выступления танцевальных пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

Танцевальные пары выйдут на лёд в следующем порядке:

Ксения Конкина / Павел Дрозд;

Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко;

Виктория Синицина / Никита Кацалапов;

Софья Шевченко / Игорь Ерёменко;

Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин;

Софья Евдокимова / Егор Базин;

Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро;

Елизавета Пасечник / Егор Колосовский;

Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов;

Мария Игнатьева / Михаил Брагин;

Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин;

Аннабель Морозова / Андрей Багин;

Александра Степанова / Иван Букин;

Екатерина Миронова / Евгений Устенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Алиев выступит последним в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.