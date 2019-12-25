Назван порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию
- РИА Новости
Пары выступят в следующем порядке:
Ксения Ахантьева / Валерий Колесов;
Полина Костюкович / Дмитрий Ялин;
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский;
Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин;
Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев;
Алиса Ефимова / Александр Коровин;
Таисия Собинина / Никита Володин;
Анастасия Мишина / Александр Галлямов;
Евгения Тарасова / Владимир Морозов;
Алина Пепелева / Роман Плешков;
Юлия Артемьева / Михаил Назарычев;
Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов;
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.
Ранее сообщалось, что Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию.