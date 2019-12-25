Назван порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию

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Стал известен порядок выступления спортсменов в парном фигурном катании в рамках чемпионата России в Красноярске.
Назван порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Пары выступят в следующем порядке:

Ксения Ахантьева / Валерий Колесов;

Полина Костюкович / Дмитрий Ялин;

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский;

Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин;

Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев;

Алиса Ефимова / Александр Коровин;

Таисия Собинина / Никита Володин;

Анастасия Мишина / Александр Галлямов;

Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

Алина Пепелева / Роман Плешков;

Юлия Артемьева / Михаил Назарычев;

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов;

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию. 




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