Назван порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию

Стал известен порядок выступления спортсменов в парном фигурном катании в рамках чемпионата России в Красноярске.

РИА Новости

Пары выступят в следующем порядке: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов; Полина Костюкович / Дмитрий Ялин; Александра Бойкова / Дмитрий Козловский; Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин; Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев; Алиса Ефимова / Александр Коровин; Таисия Собинина / Никита Володин; Анастасия Мишина / Александр Галлямов; Евгения Тарасова / Владимир Морозов; Алина Пепелева / Роман Плешков; Юлия Артемьева / Михаил Назарычев; Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов; Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске. Ранее сообщалось, что Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию.









