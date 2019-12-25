Финские тренеры считают, что у российских фигуристок нет шансов на здоровое будущее

В Финляндии заявили о необходимости поднять возрастной ценз в женском одиночном катании из-за опасений за здоровье спортсменок.

«Повышение возрастного ценза в фигурном катании важно с психологической точки зрения. Тело у девушек меняется с возрастом. Даже в 16 лет уже сложно выполнять те элементы, которые ты делала раньше. Надеюсь, что ISU заботит здоровье фигуристок. Мне очень жаль русских девочек — у них нет надежды на здоровое будущее. В России даже семилетние дети по пять часов в день работают на льду», — цитирует YLE тренера Сиррко Каипио.

В настоящее время возрастной ценз для выступлений во взрослом катании — 15 лет.

Ранее сообщалось, что Мишин назвал Тутберидзе лидером в российском фигурном катании.