Мишин назвал Тутберидзе лидером в российском фигурном катании

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что результаты его коллеги Этери Тутберидзе позволяют называть её лидером российского фигурного катания.

«Я называю результаты Тутберидзе выдающимися, потому что это термин, который соответствует тому уровню мастерства, который её девочки демонстрируют. Сейчас она является наиболее яркой фигурой на небосклоне российского фигурного катания, потому говорить о преимуществах моих или её нет смысла. В каждой системе существуют свои плюсы, есть и минусы. Если сейчас она демонстрирует результаты, которые показывают её девочки, значит, она лидер отечественного фигурного катания — и моральный, и спортивный», — заявил Мишин в интервью YouTube-каналу «Спорт день за днём».

На последнем финале Гран-при подопечные Тутберидзе заняли все призовые места в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Траньков будут комментировать ЧР по фигурному катанию.