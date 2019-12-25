Мишин назвал Тутберидзе лидером в российском фигурном катании

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что результаты его коллеги Этери Тутберидзе позволяют называть её лидером российского фигурного катания.
Мишин назвал Тутберидзе лидером в российском фигурном катании
  • РИА Новости

«Я называю результаты Тутберидзе выдающимися, потому что это термин, который соответствует тому уровню мастерства, который её девочки демонстрируют. Сейчас она является наиболее яркой фигурой на небосклоне российского фигурного катания, потому говорить о преимуществах моих или её нет смысла. В каждой системе существуют свои плюсы, есть и минусы. Если сейчас она демонстрирует результаты, которые показывают её девочки, значит, она лидер отечественного фигурного катания — и моральный, и спортивный», — заявил Мишин в интервью YouTube-каналу «Спорт день за днём».

На последнем финале Гран-при подопечные Тутберидзе заняли все призовые места в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Траньков будут комментировать ЧР по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить