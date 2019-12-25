Сёмин объяснил неудачный результат «Локомотива» в Лиге чемпионов

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин проанализировал неудачный результат команды в футбольной Лиге чемпионов.
Сёмин объяснил неудачный результат «Локомотива» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Как дома, так и на выезде европейские команды — «Байер», «Атлетико» и «Ювентус» — обороняются выше «Локомотива». Особенно ярко это выражено в домашних матчах», — написал Сёмин в колонке «Спорт-Экспресса».

По его словам, соперники железнодорожников располагались практически на шесть метров выше при оборонительных действиях, чем его подопечные в такой ситуации. При этом он отметил, что во вторых таймах эта разница становилась ещё более явной. Он это объясняет тем, что игроки защиты европейских команд быстрее и моложе футболистов «Локомотива».

«Европейские клубы располагались высоко, нам же оставалось противопоставить этому компактность. Её мы сохраняли, возможно, поэтому ни в одном матче и не пропустили больше двух голов. Все наши футболисты должны были находиться максимально близко друг к другу — в противном случае даже минимальные разрывы между линиями могли привести к фатальным последствиям», — сказал Сёмин.

«Локомотив» занял последнее место в своей группе и вылетел из еврокубков. Его соперниками были туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».

Ранее хавбек «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о перспективах Алексея Миранчука в Серии А.

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