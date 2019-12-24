Мариу поделился мнением о перспективах Миранчука в Серии А

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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.
Мариу поделился мнением о перспективах Миранчука в Серии А
  • РИА Новости

«Миранчук — это техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в определённый момент сталкиваются с определёнными трудностями. Если в Серии А ты не прибавишь в тактике и физической подготовке, ты играть не будешь. Алексей должен быть готов к трудностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, ведь там полно звёзд. Нужно быть готовым к подобным вещам. Плюс давление. Один неудачный матч — тебя ругают, прессуют. Но я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», — цитирует Мариу «Российская газета».

По информации ряда источников, клубы итальянской Серии А следят за Алексеем Миранчуком. В частности, главным фаворитом называется туринский «Ювентус».

Ранее Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб.

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