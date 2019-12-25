Погорилая: у Туктамышевой образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли
- РИА Новости
«Да, мне потом ещё долго припоминали эту историю. Хотя самое большое негодование всё равно было у болельщиков, а не у меня», — сказала Погорилая в интервью RT.
При этом она отметила, что многие болельщики поддержали её точку зрения.
«Но мне действительно не очень понравилось выступление, и я просто высказала своё мнение. Я тоже пробовала на льду разные образы, но такой номер я бы не сделала. А у Лизы образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли», — добавила Погорилая.
Ранее Погорилая прокомментировала скандал, разгоревшийся после заявления Алины Загитовой.