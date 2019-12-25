Погорилая: у Туктамышевой образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли

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Бронзовая призёрка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая вспомнила о конфликте с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой из-за слов о показательном номере чемпионки мира 2015 года.
Погорилая: у Туктамышевой образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли
  • РИА Новости

«Да, мне потом ещё долго припоминали эту историю. Хотя самое большое негодование всё равно было у болельщиков, а не у меня», — сказала Погорилая в интервью RT.

При этом она отметила, что многие болельщики поддержали её точку зрения.

«Но мне действительно не очень понравилось выступление, и я просто высказала своё мнение. Я тоже пробовала на льду разные образы, но такой номер я бы не сделала. А у Лизы образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли», — добавила Погорилая.

Ранее Погорилая прокомментировала скандал, разгоревшийся после заявления Алины Загитовой.

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