Кержаков рассказал, почему перешёл в «Динамо» вместо ПСЖ в 2008 году

Бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе во французский футбольный клуб ПСЖ в 2008 году.

«Из Испании не вернулся в «Зенит», так как у них не было заинтересованности в моём возвращении, а у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно. Там был момент, когда я мог перейти в ПСЖ, который находился на последнем месте», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, он тогда уже дал интервью французскому изданию и был очень близок к трансферу, но побоялся вылета парижан.

«Из-за этого не перешёл туда зимой. Потом появился серьёзный интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт», — заявил Кержаков.

За «Динамо» Кержаков выступал с 2008 по 2009 год. За это время он провёл 59 матчей в составе бело-голубых и забил 23 мяча.

Ранее Кержаков пожелал Дзюбе побить его рекорд голов за сборную России.