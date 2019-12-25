Кержаков пожелал Дзюбе побить его рекорд голов за сборную России
- РИА Новости
«Для меня не принципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец», — цитирует Кержакова «Чемпионат».
По его словам, он уже никогда не испытает эмоций, когда смог побить достижение Владимира Бесчастных, поэтому будет рад, если кто-то побьёт его рекорд.
«Строчка в «Википедии»? И что мне с неё? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артём станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придёт ещё кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — добавил Кержаков.
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России с 30 голами. На счету Дзюбы на данный момент 24 мяча.
Ранее сообщалось, что Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России.