Кержаков пожелал Дзюбе побить его рекорд голов за сборную России

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Бывший футболист сборной России Александр Кержаков считает, что форвард Артём Дзюба достоин стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Кержаков пожелал Дзюбе побить его рекорд голов за сборную России
  • РИА Новости

«Для меня не принципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, он уже никогда не испытает эмоций, когда смог побить достижение Владимира Бесчастных, поэтому будет рад, если кто-то побьёт его рекорд.

«Строчка в «Википедии»? И что мне с неё? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артём станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придёт ещё кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — добавил Кержаков.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России с 30 голами. На счету Дзюбы на данный момент 24 мяча.

Ранее сообщалось, что Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России.

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