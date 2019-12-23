Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России

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Российский футбольный союз (РФС) назвал имя лучшего игрока страны по итогам 2019 года.
Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте организации, лауреатом премии стал нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

Дзюба стал обладателем награды второй год подряд.

В 2019 году форвард выиграл чемпионат России в составе «Зенита», а также помог сборной страны выйти в финальную часть Евро-2020.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев вошли в топ-30 российских персон года.

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