Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте организации, лауреатом премии стал нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба.
Дзюба стал обладателем награды второй год подряд.
В 2019 году форвард выиграл чемпионат России в составе «Зенита», а также помог сборной страны выйти в финальную часть Евро-2020.
В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев вошли в топ-30 российских персон года.