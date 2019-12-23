Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) назвал имя лучшего игрока страны по итогам 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, лауреатом премии стал нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

Дзюба стал обладателем награды второй год подряд.

В 2019 году форвард выиграл чемпионат России в составе «Зенита», а также помог сборной страны выйти в финальную часть Евро-2020.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев вошли в топ-30 российских персон года.