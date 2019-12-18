Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ).
Его одноклубник форвард Александр Кокорин занял 23-е место (95 307 сообщений), а хавбек «Ростова» Павел Мамаев расположился на 28-й позиции (90 356).
Стоит отметить, что также в топ-50 оказались чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Они заняли 30-е и 45-е места соответственно.
Ранее Иван Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу.