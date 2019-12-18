Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии компании «Медиалогия».
Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт компании, Дзюба занял 20-е место (102 234 сообщений в СМИ). 

Его одноклубник форвард Александр Кокорин занял 23-е место (95 307 сообщений), а хавбек «Ростова» Павел Мамаев расположился на 28-й позиции (90 356).

Стоит отметить, что также в топ-50 оказались чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Они заняли 30-е и 45-е места соответственно.

Ранее Иван Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить