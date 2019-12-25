NBC не признал лакросс-гол Свечникова лучшим в 2019 году

Телеканал NBC составил список лучших заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2019 году.

Как сообщает официальный сайт канала, лучшим был признан гол игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Блейка Коулмэна в матче с «Виннипег Джетс».

Лакросс-гол российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова был признан вторым. Причём Свечников забросил подобным образом шайбу в двух матчах: с «Калгари Флэймз» и «Виннипегом».

Тройку лучших замкнул гол Сонни Милано из «Коламбус Блю Джекетс» в матче с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что канадский эксперт Дон Черри скептически отнёсся к лакросс-голу Свечникова.