NBC не признал лакросс-гол Свечникова лучшим в 2019 году
- Reuters
Как сообщает официальный сайт канала, лучшим был признан гол игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Блейка Коулмэна в матче с «Виннипег Джетс».
Лакросс-гол российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова был признан вторым. Причём Свечников забросил подобным образом шайбу в двух матчах: с «Калгари Флэймз» и «Виннипегом».
Тройку лучших замкнул гол Сонни Милано из «Коламбус Блю Джекетс» в матче с «Даллас Старз».
Ранее сообщалось, что канадский эксперт Дон Черри скептически отнёсся к лакросс-голу Свечникова.