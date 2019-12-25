Погорилая призналась, что пережила психологическую травму

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Бронзовая призёрка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая рассказала, как пережила психологическую травму.
Погорилая призналась, что пережила психологическую травму
  • РИА Новости

«Я бы сказала, что переживала психологическую травму, хотя у нас в России многие считают, что это надуманные проблемы. Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти, тем более что меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогают только близкие и время. Некоторые ещё обращаются к психологу, но лично мне это не помогло: я только ещё больше «загонялась», — сказала Погорилая в интервью RT.

Ранее Погорилая объяснила, почему до сих пор не объявила о завершении карьеры.

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