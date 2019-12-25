Погорилая: заявлять о завершении карьеры очень тяжело

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая объяснила, почему до сих пор не объявила о завершении карьеры.

«Да, я не объявляла о завершении карьеры. Такие заявления вообще делать очень тяжело. И привыкала я к новой жизни долго, год не выходила на лёд, даже не знала, чем хочу заниматься. Хорошо, что в этот момент рядом была семья. Ещё я вышла замуж, и супруг меня тоже очень поддерживал. Мне просто ничего не хотелось, было желание забиться куда-нибудь, а выходить на лёд было даже страшно. Чувствовала себя абсолютно загнанной», — призналась Погорилая в интервью RT.

Ранее Погорилая высказалась за введение возрастного ценза в женском фигурном катании.