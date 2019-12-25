Погорилая высказалась за введение возрастного ценза в женском фигурном катании
- РИА Новости
«Я бы, наверное, тоже проголосовала за. Лично мне очень близко именно женское катание, а не только прыжки. Я бы с удовольствием смотрела соревнования взрослых», — заявила Погорилая в интервью RT.
Она также отметила, что для неё такое стремительное развитие женского катания было ожидаемым.
«Когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам», — сказала Погорилая.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков и тройной аксель на ЧР.