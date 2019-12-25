Погорилая высказалась за введение возрастного ценза в женском фигурном катании

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая ответила, как относится к возможному введению возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.

«Я бы, наверное, тоже проголосовала за. Лично мне очень близко именно женское катание, а не только прыжки. Я бы с удовольствием смотрела соревнования взрослых», — заявила Погорилая в интервью RT.

Она также отметила, что для неё такое стремительное развитие женского катания было ожидаемым.

«Когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам», — сказала Погорилая.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков и тройной аксель на ЧР.