Валуев заявил, что все доказательства WADA основаны на словах

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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не предоставило никаких доказательств о махинациях российской стороны с базой данных московской лаборатории.
Валуев заявил, что все доказательства WADA основаны на словах
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«Мы ждём подачи иска в CAS, однако не стоит забывать, что, несмотря на решение WADA, вердикта суда ещё нет. Потому мы выступаем под флагом и с гимном. Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой затребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, мы сделали это и пошли на все требования и просьбы WADA. Россия соответствует тому, что от неё требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что были искажены какие-то данные, нет, это всё на словах, потому дело за судом», — цитирует Валуева ТАСС.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории, однако не согласилась с вердиктом и намерена добиваться отмены решения через арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что РУСАДА оспорит в CAS отстранение России от участия в международных соревнованиях.

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