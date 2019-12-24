Валуев заявил, что все доказательства WADA основаны на словах

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не предоставило никаких доказательств о махинациях российской стороны с базой данных московской лаборатории.

«Мы ждём подачи иска в CAS, однако не стоит забывать, что, несмотря на решение WADA, вердикта суда ещё нет. Потому мы выступаем под флагом и с гимном. Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой затребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, мы сделали это и пошли на все требования и просьбы WADA. Россия соответствует тому, что от неё требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что были искажены какие-то данные, нет, это всё на словах, потому дело за судом», — цитирует Валуева ТАСС.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории, однако не согласилась с вердиктом и намерена добиваться отмены решения через арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что РУСАДА оспорит в CAS отстранение России от участия в международных соревнованиях.