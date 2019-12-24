СМИ: Боец Дацик арестован на два месяца за незаконную попытку пересечения границы с Эстонией

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик получил двухмесячный арест за попытку пересечения российско-эстонской границы.
СМИ: Боец Дацик арестован на два месяца за незаконную попытку пересечения границы с Эстонией
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Об этом сообщает 5-tv.ru. По информации издания, слушание по делу бойца проходило в закрытом режиме. Дацик будет отбывать наказание в спецучреждении на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге.

Спортсмен был задержан в ночь на 22 декабря, когда на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву в районе деревни Переволок.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал санкции WADA упущением российских чиновников.

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