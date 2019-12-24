Тарханов считает, что «Зенит» не упустит первое место в РПЛ после зимнего перерыва

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Футбольный специалист Александр Тарханов поделился своим видением турнирной ситуации в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тарханов считает, что «Зенит» не упустит первое место в РПЛ после зимнего перерыва
  • globallookpress.com

«Турнирная таблица даёт довольно чёткий ответ на вопрос о лучшей команде лиги. «Зенит» ушёл на зимний перерыв с десятиочковым отрывом от преследователей, растерять это за оставшиеся 11 весенних туров будет довольно сложно. Полагаю, что вопрос чемпиона можно считать закрытым, а вот за второе место в Лиге чемпионов борьба будет интересной и жаркой», — цитирует Тарханова «Московский комсомолец».

На вопрос о худшей команде лиги специалист затруднился дать однозначный ответ, отметив, что ни одна из команд не выглядит безнадёжной.

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