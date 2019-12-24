Караваев надеется вернуться в Европу

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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что в будущем снова хотел бы играть в одном из европейских клубов.
Караваев надеется вернуться в Европу
  • РИА Новости

«Надеюсь, у меня ещё получится в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть чемпионат и Кубок России — сейчас это две главные задачи для «Зенита». А с Европой всё ещё может быть», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, до своего перехода в «Зенит» играл за чешские клубы «Дукла Прага», «Яблонец» и «Прага», а также за голландский «Витесс».

Ранее Караваев высказал мнение, что «Витесс» опустился ниже своего уровня при Слуцком.

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