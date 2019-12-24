Медведева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в соцсетях

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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что старается абстрагироваться от негатива в социальных сетях, однако это не всегда получается.
Медведева рассказала, как реагирует на негативные комментарии в соцсетях
  • РИА Новости

«Если честно, то подобные вещи были за гранью моего понимания: почему люди тратят время на меня, занимаются этой ерундой? Я же не сделала им ничего плохого! Но потом я перестала обращать на них внимание и читать все комментарии подряд в Instagram. Думаю, что для меня это правильная позиция. Уверена, Брайан Орсер тоже этому рад. Честно, иногда меня негативные комментарии всё равно задевают. Я не понимаю, зачем люди их пишут. У меня не возникает депрессии из-за них, но зачем? Я ведь продолжаю кататься за нашу страну. Наверное, никогда не смогу этого понять», — заявила российская фигуристка в интервью Олимпийскому каналу.

В настоящее время Медведева живёт и тренируется в Канаде.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова получит награду от ОКР.

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