Бестемьянова получит награду от ОКР

Победительница Олимпийских игр в танцах на льду Наталья Бестемьянова будет награждена почётным знаком Олимпийского комитета России (ОКР) «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Об этом сообщает сайт ТАСС. Также почётным знаком будут награждены заслуженный тренер России по фигурному катанию Сергей Дудаков и заслуженный тренер России, мастер спорта СССР в парном катании на коньках Владимир Захаров.

Бестемьянова стала чемпионкой зимних Олимпийских игр — 1988 в танцах на льду. Также фигуристка является четырёхкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой СССР.

Ранее Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию.