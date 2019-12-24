Бестемьянова получит награду от ОКР
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт ТАСС. Также почётным знаком будут награждены заслуженный тренер России по фигурному катанию Сергей Дудаков и заслуженный тренер России, мастер спорта СССР в парном катании на коньках Владимир Захаров.
Бестемьянова стала чемпионкой зимних Олимпийских игр — 1988 в танцах на льду. Также фигуристка является четырёхкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой СССР.
Ранее Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию.