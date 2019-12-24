Исмаилов — Александру Емельяненко: я перебоксирую тебя

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов пообещал победить соотечественника Александра Емельяненко в стойке.
Исмаилов — Александру Емельяненко: я перебоксирую тебя
  • РИА Новости

«Емельяненко меня подбешивает. Знаете почему? Потому что он мог дать достоять Кокляеву. Было же понятно, что он не представляет для него угрозы. Дал бы уже пауэрлифтеру доработать. Александр, я перебоксирую тебя. Мы будем драться по правилам ММА, но я настучу тебе в стойке», — сказал Исмаилов на своём YouTube-канале.

В последнем бою Александр Емельяненко победил представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что с удовольствием побьёт Исмаилова.

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