Александр Емельяненко заявил, что с удовольствием побьёт Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему возможному сопернику Магомеду Исмаилову.

«Лысая голова хочет получить по лысой голове! С удовольствием готов побить тебя, Магомед! Осталось дело за малым: организовать бой!» — написал Емельяненко в своём Instagram.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Исмаилов договорились провести бой.