Емельяненко и Исмаилов договорились провести бой

Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.

Исмаилов в эфире на YouTube-канале «ХукВам» дозвонился до Емельяненко и предложил провести поединок, на что тот ответил согласием, но при этом попросил заняться организацией мероприятия.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Михаил Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Александром Емельяненко.