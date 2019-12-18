Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Александром Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боксёрского поединка с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Так выглядит мир моими глазами сегодня. Если смотреть на нокаут со стороны пессимиста, то меня «выключили», но если взглянуть глазами оптимиста, то «включили». Я чувствую, что свет включили, потому что любовь к жизни и радость от неё стали сильнее», — написал Кокляев в своём Instagram.

По словам бойца, он стал чётче видеть некоторые вещи, на которые раньше не обращал внимания. Кокляев также сказал, что пока не знает, продолжит ли выходить на ринг.

Бой прошёл в конце октября в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Рой Джонс раскритиковал идею боя Емельяненко с Кокляевым.