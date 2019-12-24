Хусаинов — о запрете на критику арбитров: а давайте вообще о футболе не писать

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов не поддерживает запрет на публичную критику судей, который накануне был введён Российским футбольным союзом (РФС).

«А давайте о футболе вообще больше не писать. Как можно не высказывать своё мнение? Сделайте тогда так, чтобы этой критики не было. Почему нельзя критиковать арбитров, которые принимают неверные решения? Я не оправдываю Евгения Гинера, но он знает больше и варится во всём этом. После фразы Кадырова о продажности арбитра я предложил пригласить его, чтобы он всё объяснил. Он же наверняка владеет информацией, потому и выкрикнул это. Люди, которые не обладают информацией, так не высказываются. И Кадыров, и Гинер знают гораздо больше. У них наболело, они решили высказаться. Ужесточения за критику арбитров напомнили мне мультфильм «Чиполлино». Там была фраза: «Мы вам подняли налог на воздух, и вы перестали дышать. Теперь мы приняли решение поднять налоги на дождь». К сожалению, так примерно и принимаются эти решения о штрафах спортивным функционерам», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

Владелец ЦСКА Евгений Гинер получил трёхмесячный запрет на ведение любой футбольной деятельности за публичную критику главы департамента судейства РФС Александра Егорова. Впоследствии РФС принял запрет на публичную критику судейства официальными лицами.

Ранее Колосков заявил, что запрет критики судей касается лишь официальных лиц.