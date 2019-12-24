Колосков заявил, что запрет о критике судей касается лишь официальных лиц
- РИА Новости
«Дюков судейство не критиковал, он судейство поддержал. Потому было принято специальное постановление, а также дополнительный пункт в регламент по работе комитета по этике, где чётко было написано: «Высказывания, которые унижают честь и достоинство арбитров, будут жёстким образом пресекаться. Будут приняты меры, чтобы подобных высказываний не было», — цитирует Колоскова Sport24.
Также почётный президент РФС добавил, что данное правило не касается представителей СМИ.
«Слова «критика» там нет. Я специально спрашивал у разработчиков правила — критикуйте, пожалуйста, особенно СМИ. Всё что хотите делайте, вас это вообще не касается. Это касается лишь официальных лиц. Пресса в силу своей воспитанности и образованности может делать всё что угодно. Но нельзя унижать честь и достоинство человека — это как минимум административная ответственность», — добавил Колосков.
Ранее президент «Урала» заявил, что нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать.