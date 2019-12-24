Колосков заявил, что запрет о критике судей касается лишь официальных лиц

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал введение новых правил относительно публичной критики арбитров.

«Дюков судейство не критиковал, он судейство поддержал. Потому было принято специальное постановление, а также дополнительный пункт в регламент по работе комитета по этике, где чётко было написано: «Высказывания, которые унижают честь и достоинство арбитров, будут жёстким образом пресекаться. Будут приняты меры, чтобы подобных высказываний не было», — цитирует Колоскова Sport24.

Также почётный президент РФС добавил, что данное правило не касается представителей СМИ.

«Слова «критика» там нет. Я специально спрашивал у разработчиков правила — критикуйте, пожалуйста, особенно СМИ. Всё что хотите делайте, вас это вообще не касается. Это касается лишь официальных лиц. Пресса в силу своей воспитанности и образованности может делать всё что угодно. Но нельзя унижать честь и достоинство человека — это как минимум административная ответственность», — добавил Колосков.

Ранее президент «Урала» заявил, что нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать.