Президент «Урала»: нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов поделился мнением о введении новых правил относительно публичной критики арбитров.

«Любая критика возможна — руководителей ругают, игроков тоже. Почему нас можно критиковать, а судей — нет, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, почему её нельзя использовать? Она полезна для любого человека — всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает и оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть оскорбления — это неправильно. Но нельзя делать так, чтобы судей было вообще нельзя критиковать. Арбитры должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать на практике, в КХЛ ведь тоже не ругают судей», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер публично раскритиковал главу департамента судейства Александра Егорова, за что был отстранён на три месяца от футбольной деятельности. Ввиду этого инцидента Российский футбольный союз внёс правило о запрете публичной критики арбитров.

Ранее Дюков заявил о необходимости увеличения количества матчей в РПЛ.