Глава РФС считает, что в российском футболе существует застой, а не деградация

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не согласился с мнением о деградации отечественного футбола, однако признал наличие застоя.

«Проблема не в деградации, а просто европейский футбол развивается. За десять лет все ведущие чемпионаты изменились. Выросло количество спринтов, растёт число технических действий, передач. Наш футбол иной, мы играем так же, как и десять лет назад. Потому конкурировать в еврокубках очень сложно. В нашем первенстве топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной площади и думают, как вскрыть оборону. На европейском уровне такое не проходит. Мы не привыкли к скоростям, по-другому думать», — считает Дюков.

Впервые с сезона-2001/02 российские клубы не попали в весеннюю стадию еврокубков.

Ранее Дюков признал, что со стороны МВД были перегибы в отношении фанатов.