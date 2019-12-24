Дюков признал, что со стороны МВД были перегибы в отношении фанатов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал конфликтную ситуацию между футбольными фанатами и сотрудниками правоохранительных органов, которая обострилась в последнее время.

«В какой-то момент коммуникация между фанатами и полицией была недостаточна. Да, перегибы со стороны правоохранительных органов присутствуют. История с баннером на финале Кубка России в Самаре, к примеру. Баннер был заявлен, но кто-то недоработал. В итоге получили конфликтную историю и обиды взаимные. Можно долго обижаться друг на друга, но уже создана площадка, где нужно попытаться сблизить позиции. Где-то компромисс возможен, а где-то его быть не может», — сказал Дюков.

Глава РФС также выразил сомнение, что система Fan ID будет введена в отечественном футболе в том же формате, в котором использовалась на чемпионате мира — 2018.

Ранее Дюков рассказал, когда будет дана оценка работе главы департамента судейства РФС.