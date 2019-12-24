Глава ОКР пока не готов озвучить позицию юристов по обжалованию санкций WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что пока не готов озвучить позицию юристов по вопросу обжалования санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), затрагивающих организацию.

«Позицию наших юристов я не готов сейчас озвучить. Полагаю, что она будет строиться на том, что интересы олимпийского движения в России вступают в противоречие с кодексом WADA и Олимпийской хартией», — заявил Поздняков после заседания исполкома ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что ОКР определился, кто будет защищать интересы организации в CAS.