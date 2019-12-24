Драчёв: ОКР определился, кто будет защищать интересы организации в CAS

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) определился с юридическими компаниями, которые будут защищать интересы организации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Надеемся, что это мощные компании с опытом возможной работы, те, которые защищали наших спортсменов перед Пхёнчханом», — приводит слова Драчёва ТАСС.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что ОКР может стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA.