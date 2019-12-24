ОКР может стать третьей стороной в апелляции РУСАДА на решение WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) имеет право выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны во время рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом на заседании исполкома ОКР заявил глава организации Станислав Поздняков, слова которого передаёт ТАСС.

«ОКР имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены WADA. Нам необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав российских чистых спортсменов», — пояснил глава ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.