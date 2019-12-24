Поздняков: не существует противоречий для участия россиян в Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о возможности допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Участие в Играх описано в главном документе, который называется Олимпийская хартия. В данном документе написано, что Олимпиада — это Игры среди спортсменов, а не среди стран. Команды формируют олимпийские комитеты. Таким образом, не существует ни одного противоречия для участия наших спортсменов в Играх и формирования команды ОКР», — заявил Поздняков после заседания исполкома ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.