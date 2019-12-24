Драчёв надеется на объективное рассмотрение в CAS апелляции РУСАДА на санкции WADA

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв надеется на объективное рассмотрение в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Драчёв надеется на объективное рассмотрение в CAS апелляции РУСАДА на санкции WADA
  • РИА Новости

«Другого решения не могло быть. Было бы неверно согласиться и идти на поводу у общественной организации. Есть ли шансы оспорить — это второй вопрос. Надеемся на самое лучшее — что суд объективно рассмотрит решение WADA. Должна быть персонификация решения», — приводит слова Драчёва ТАСС.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, отстранил Россию от международных соревнований на четыре года и запретил проводить в стране международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в международных состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в CAS.

Ранее сообщалось, что ОКР сделает всё возможное, чтобы спортсмены выступили на ОИ-2020 под российским флагом.

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