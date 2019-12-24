ОКР сделает всё возможное, чтобы спортсмены выступили на ОИ-2020 под российским флагом

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Олимпийский комитет России (ОКР) намерен сделать всё возможное, чтобы российские спортсмены выступили на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио под своим национальным флагом.
ОКР сделает всё возможное, чтобы спортсмены выступили на ОИ-2020 под российским флагом
  • РИА Новости

Об этом на заседании исполкома ОКР заявил глава организации Станислав Поздняков, слова которого передаёт ТАСС.

«Убеждён, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует ОКР, как и написано в Олимпийской хартии», — добавил глава ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что ОКР выступает против ущемления прав чистых российских спортсменов санкциями WADA.

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