ОКР выступает против ущемления прав чистых российских спортсменов санкциями WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) выступает против ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении чистых российских спортсменов.

Об этом на исполкоме ОКР заявил глава организации Станислав Поздняков, слова которого передаёт ТАСС.

«Мы категорически против предписаний ограничительного характера в отношении чистых российских спортсменов. Помимо карательной и унизительной направленности, они не будут способствовать восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Последствия этих предписаний напрямую ущемляют интересы ОКР в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032», — заявил глава ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.