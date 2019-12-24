Директор «Давоса» о матче KHL World Games: это другой мир для швейцарских болельщиков

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Исполнительный директор швейцарского клуба «Давос» Марк Джианола высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на местной арене между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсов».

«Хорошо, что в этом сезоне вынесенный матч КХЛ прошёл у нас. Хоккейная атмосфера, болельщики наслаждались игрой, надеюсь, что в следующем сезоне сможем вновь провести матч KHL World Games в Давосе. Атмосфера невероятная, клубы отлично подготовились, приготовили много сюрпризов, приехали маскоты — это всё другой мир для наших болельщиков. Они не привыкли, и им нравятся такие шоу», — сказал Джианола.

Встреча, прошедшая в Давосе в рамках KHL World Games, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Салавата».

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, как будет развиваться европейский хоккей.

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