Фазель рассказал, как будет развиваться европейский хоккей

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о развитии хоккея в Европе, а также высказался о возможном создании большой европейской профессиональной лиги.

«У нас много качественных команд во всей Европе, в том числе и в КХЛ, но нет столько топ-игроков. КХЛ идет на Восток — Корея, Япония, возможно еще одна команду в Китае будет. Тогда станет возможным создание Восточной конференции. На Западе есть Париж, Лондон в списке, итальянская федерация думает о Милане, почему не в Германии? Австрия. Это случится. Просто вопрос времени», — сказал Фазель. 

Он отметил, что при этом в Швейцарии свой чемпионат с 12 командами и своей историей.

«Может болельщикам не будут интересны матчи «Женева» — «Металлург», но кто знает?» — добавил Фазель.

Ранее Фазель не исключил появления клуба из Швейцарии в КХЛ.

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