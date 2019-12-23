Кадыров высказался о санкциях WADA против российских спортсменов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству… если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он выразил уверенность, что в данной ситуации виноваты США, так как они, по его словам, пытаются расшатать ситуацию внутри России.

«Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», — добавил Кадыров.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение WADA лишить российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом.