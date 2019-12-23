Кадыров высказался о санкциях WADA против российских спортсменов

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Кадыров высказался о санкциях WADA против российских спортсменов
  • © РИА Новости

«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству… если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он выразил уверенность, что в данной ситуации виноваты США, так как они, по его словам, пытаются расшатать ситуацию внутри России.

«Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», — добавил Кадыров.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение WADA лишить российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить