Олимпийский чемпион по биатлону посоветовал Губерниеву вести дешёвое реалити-шоу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов посоветовал комментатору Дмитрию Губерниеву вести дешёвое реалити-шоу.

«Программы Дмитрия Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены, как звери в зоопарке, находятся под наблюдением его бригады. Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешёвое реалити-шоу. Я уверен, что тогда рейтинги у тебя будут ещё больше, если для тебя это самое главное», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

По его мнению, Губерниев добивает команду, когда лезет к спортсменам после поражений. Он также отметил, что комментатор критикует Евгения Гараничева только за то, что тот отказывается с ним общаться.

Ранее Губерниев объяснил проблему с лыжами сборной России по биатлону.